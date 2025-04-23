El valor dels llibres
Vivim en un món dominat per les pantalles, les connexions immediates i els continguts efímers. Internet i les xarxes socials ens sotmeten a estímuls constants, ens animen a saltar d’un text a un altre, a consumir informació de manera ràpida, i sovint a quedar-nos només en els titulars. En aquest entorn hiperconnectat, on el temps és un bé preuat, el repartim entre múltiples activitats, i sovint costa trobar un espai per llegir amb calma.
L’era digital ha portat nous formats de lectura, com els e-books i els audiollibres, obrint noves possibilitats per acostar la lectura, especialment a aquells qui tenen vides accelerades. Tot i així, m’atreviria a dir que el llibre físic conserva una essència insubstituïble: el seu pes simbòlic, la textura de les pàgines, l’olor del paper o la dedicatòria manuscrita. Tot plegat converteix la lectura d’un llibre en una experiència sensorial i emocional única, i que cap pantalla pot replicar.
La diada de Sant Jordi n’és una clara demostració, amb nombrosos llibres omplint parades i llibreries, evidenciant la bona salut del sector editorial malgrat els canvis d’hàbits. Llegir un llibre avui és gairebé un acte de resistència. Requereix atenció, paciència i silenci: unes virtuts escasses en la societat de la immediatesa. El llibre continua sent una eina per construir el pensament crític, transmetre cultura i cultivar la interioritat. Ens ofereix el que cap altra novetat del segle XXI pot igualar: la necessitat d’un ritme pausat, una concentració profunda i una conversa lenta amb les idees i les emocions.
Llegir ens permet també reduir l’estrès, suspendre el soroll extern i trobar un espai de calma, aquella pausa que sovint ens manca en el ritme actual. Per Sant Jordi, regalar un llibre és molt més que oferir cultura: és regalar temps real, moments de desconnexió de l’acceleració constant, i creixement personal en un món que cada cop necessita més espais per respirar.