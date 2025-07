Fa sentir bé

Creat: Actualitzat:

Aquesta pel·lícula ja l’hem vista. Bé, els que tenim uns anys l’hem vista unes quantes vegades. Els més joves i, vista la reacció d’algun polític jove ja és això, potser no l’havien vist encara. La pel·lícula descansa sobre una base argumental sòlida: a la premsa catalana tant li fa el que li passi a Andorra. Si xerren de nosaltres és perquè el tema que els ocupa a ells els va bé encara que a nosaltres fatal, o directament perquè hi ha un motiu econòmic al darrere per al mitjà que publica la informació. O la cosa va subvencionada d’alguna manera o té interès per als catalans com crec que és el cas que passo a comentar. I és per això que cada cop que apareixem per allà amb gran protagonisme, la setmana passada va ser a RAC1, em permeto veure el tema amb certa distància. Si gairebé mai xerren dels molts assumptes rellevants per als andorrans, quan el programa líder de la ràdio catalana dedica gairebé una hora al tema BPA és perquè l’únic interès que té és el paper que jugui la informació en el tauler informatiu català. I només això pot explicar que un periodista expert com Jordi Basté no fes ni una sola pregunta sobre blanqueig de capitals a una peça de caça major informativa com Higini Cierco, que no havia donat una entrevista en deu anys. I fer preguntes sobre l’extensíssim dossier de blanqueig de l’assumpte BPA és compatible amb el fet de no mirar cap a una altra banda si et cauen a les mans de manera sembla que totalment fortuïta, més de deu anys després, uns correus que connecten en conxorxa per fer caure el banc l’excap Toni Martí i l’expresident espanyol Rajoy. I amb els Estats Units, l’independentisme català i el comissari Villarejo pel mig. I emmerdant Martí, que és mort i no es pot defensar.

I sí, admiro molt Jordi Basté. Ara no puc escoltar-lo perquè faig ràdio a la mateixa hora que ell, però els andorrans ens hem d’acostumar a contestar sense complexos quan es tracten amb lleugeresa temes que són importants per a nosaltres. De fet, ho hauríem de fer molt més. Fa sentir bé.