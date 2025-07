Creat: Actualitzat:

El sexpreading és una forma de violència sexual i de gènere. Com a tal, la seva identificació i erradicació és clau. El sexpreading és la pràctica de difondre fotografies íntimes o de contingut sexual d’altres sense el seu consentiment a través de xarxes socials, aplicacions de missatgeria instantània o internet. El sexpreading és una forma de violència sexual i de gènere, que busca mantenir el control social exercit pel sistema cisheteropatriarcal a través del conjunt de la societat executada per persones concretes. El sexpreading és una agressió sexual i una forma de violència masclista en l’àmbit digital que aprofita les estructures socials del model patriarcal per materialitzar-se que afecta l’àmbit personal i psicològic, social i professional de la víctima. La difusió d’imatges o vídeos de naturalesa sexual sense consentiment és un delicte tipificat als codis penals europeus. Si, a més, la persona pateix coaccions, estaríem davant del que es coneix com a sextorsió. És important no confondre el sexspreading amb el sèxting, que és una pràctica sexual plaent en què s’efectua l’intercanvi consensuat i lliure d’imatges o comentaris de caràcter sexual o íntim. En el cas que una persona decideixi compartir contingut íntim en una xarxa social, l’estaria compartint amb tots els seus seguidors. No obstant això, el fet que la persona comparteixi el contingut de manera voluntària, conscient i lliurement, no implica, en cap cas, el consentiment perquè les persones que el reben puguin utilitzar-lo, reexpedir-lo o fer captures de pantalla, etc. Si et trobes en aquesta situació, pots fer el següent: conserva les proves. Segurament si som víctimes d’un cas de sexpreading el primer que voldríem fer és esborrar tot rastre de prova. Fes captures de tot. Guarda la URL de les pàgines on s’hagin difós les fotos o vídeos. Calendaritza els fets, registra les dates de publicació de manera ordenada. Un cop passat el temps pots no recordar tots els detalls i això t’ajudarà a no confondre les dates i que el teu testimoni no pugui ser titllat d’inversemblant. Posa’t en contacte amb la policia.