En temps de pluralisme religiós i creixent diversitat espiritual, regular no és controlar, sinó garantir. La creació del Registre d’entitats religioses, mitjançant la Llei 2/2025, ha generat incomoditats en alguns sectors, però en realitat representa un avenç coherent, necessari i just en la consolidació dels drets fonamentals al Principat d’Andorra. La llibertat religiosa, consagrada a l’article 11 de la Constitució, no pot ser plenament efectiva sense una eina jurídica que permeti identificar, reconèixer i defensar legalment les comunitats de creients. El registre no imposa ni limita la fe, sinó que la protegeix dins l’estructura legal de l’Estat, assegurant que totes les confessions, més enllà de la tradició o el nombre d’adeptes, disposin dels mateixos drets d’existència i d’expressió pública.

Aquesta regulació no arriba com un gest de desconfiança, sinó com una resposta madura a una realitat creixent. A Andorra conviuen tradicions religioses diverses, i totes han de poder exercir la seva activitat amb seguretat jurídica i plena legitimitat. El registre permet, a més, garantir la transparència en les activitats, evitar la instrumentalització de la fe per a finalitats alienes i detectar casos potencials de proselitisme coercitiu o pràctiques que podrien entrar en conflicte amb els drets fonamentals d’altres persones.

Regular és reconèixer. Inscriure una entitat és dotar-la d’una veu legal. És permetre-li obrir comptes, subscriure contractes, demanar suport públic o simplement tenir un domicili legal on desenvolupar la seva activitat. Tancar els ulls a aquesta necessitat equivaldria a condemnar aquestes comunitats a l’informalisme i la marginalitat institucional.

En definitiva, aquest registre ajuda a fer d’Andorra un país on totes les creences puguin conviure amb dignitat i seguretat. I aquesta és, sens dubte, una causa noble.