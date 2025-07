Tenim centre de dia. Per fi!

Creat: Actualitzat:

A la Massana estem molt contents. Per fi podem dir que disposem d’un centre de dia per donar resposta a les necessitats dels nostres ciutadans de més edat i fomentar un envelliment saludable, també ajudar aquella població més vulnerable, perquè cap persona quedi desatesa. Feia anys que els diversos equips polítics que han anat passant pel comú tenien l’objectiu d’instaurar un centre de dia a la parròquia i així ho confirmen els programes electorals. Per ser justos, hem de dir que fins ara no s’ha pogut fer per no disposar d’equipaments públics on ubicar-lo. Durant aquest mandat, hem estat de sort, ja que s’han donat les condicions que han permès que el comú de la Massana disposés d’un espai de la seva propietat, cèntric i adequat per ubicar l’equipament. Un cop vam disposar d’uns locals vacants, com és normal, va haver-hi infinitat d’idees i projectes sobre la taula per donar-li ús. No obstant això, l’equip polític vam coincidir de forma unànime a ubicar-hi el que avui és el Centre de dia de les Valls del Nord. És aquí, un cop decidit l’ús que donarem a l’espai, quan comencem a valorar com desenvolupem el projecte perquè estigui llest en els millors terminis i entra en joc Creu Roja Andorrana, entre altres opcions de gestió possibles. Val a dir que l’equip comunal estem molt satisfets d’haver confiat la gestió del nostre centre de dia a una institució humanitària com és la Creu Roja, que té una dilatada i contrastada experiència en la prestació d’aquest servei al país, amb la gestió dels altres centres de les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria i, ara, la Massana. Com no podria ser d’una altra manera, l’equip comunal agraïm al ministeri d’Afers Socials del Govern que hagi tingut a bé creure en el projecte i subvencionar també les places públiques del nostre centre, que donarà servei a les Valls del Nord. Finalment, recordar a totes aquelles persones que requereixin utilitzar aquest recurs que, prèviament, cal realitzar els tràmits prop del ministeri d’Afers Socials del Govern. Des del comú de la Massana, posem a disposició la treballadora social del departament de Benestar Social i Gent Gran, per resoldre qualsevol dubte o proporcionar qualsevol informació al respecte.