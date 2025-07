Creat: Actualitzat:

Dissabte passat un munt de gent es va manifestar per demanar habitatge digne per a tothom. Va ser molta gent. La poli diu 750 i els convocants, 1.500. De nou, va ser una manifestació familiar i sense incidents. Gent del país que reclama una solució a un problema que ja ningú nega i que s’ha convertit en un símbol dels temps que corren. Igual que amb la boca més o menys petita, alguns en privat, ningú nega que l’obertura a capital estranger se li ha escapat de les mans al Govern. Al mateix temps que la recaptació fiscal està sent extraordinària, el país s’està desfigurant a una velocitat vertiginosa i el dubte és si quan això freni, si algú és capaç de frenar-ho, l’acabarem reconeixent. I el Govern no es pot encongir d’espatlles quan algú li demani per què estem com estem perquè fa 14 anys que mana DA. I al mateix temps és el mateix Govern que ha obert el meló d’una xarxa de cobertura social perquè ningú es quedi pel camí. Feia un munt d’anys que es parlava d’aconseguir posar en joc els pisos buits que hi ha al país i aquest serà el Govern que ha obert aquesta via, vagi bé o malament. Igual que el segon Govern Espot serà el primer que obri l’aixeta de la inversió en un parc de vivenda a preu assequible. Però funcioni com funcioni tot això, aquest executiu serà el que ha vist com milers de persones perdien la por a manifestar-se pels carrers del país reclamant el que creuen que és just.

Aquest és el gran coliving. La convivència de realitats que dificulta una imatge clara que escapi de la confusió. La manca de responsables identificats amb nom i cognoms de l’especulació salvatge. Tot és veritat al mateix temps. Espot comunista bolivarià-Espot neoliberal de dretes. L’oposició suca pa d’aquest desgast com és habitual arreu. I què ens queda? Ens queda un problema innegable i és que els joves d’aquest país a dia d’avui ho tenen fatal per poder traçar un projecte de vida a casa seva. I en la felicitat i viabilitat d’aquests projectes descansa el futur d’Andorra.