Un dia, de cop i volta, sense saber per què, es va llevar molt trista i les llàgrimes van començar a baixar per les seves galtes i ella va fer com si res, va continuar amb la seva rutina de tots els matins, com si en lloc de tristesa sentís que tenia mal de cap, però sense poder prendre cap píndola que li alleugerís el dolor. Va agafar el cotxe i es va dirigir, com cada matí, cap a la feina. Va tancar el motor, va respirar profundament, va aturar les llàgrimes i va entrar a la feina. I va decidir demanar ajuda. Visita a psiquiatria i sessions de psicologia, i després del tractament adequat i força sessions, va tornar a ser la de sempre. A la Unió Europea una de cada quatre persones té, ha tingut o tindrà al llarg de la vida un problema de salut mental. Segons l’expert McDaid, a Anglaterra el cost de la salut mental, tenint en compte medicació, sanitat i baixes laborals, superava el pressupost sanitari de tot el país, una bona raó perquè els governs es plantegin que alguna cosa han de fer. De fet, després de fer-se públic aquest estudi, el govern anglès va decidir invertir més despesa en la prevenció de la salut mental i menys en despesa farmacèutica i hospitalària. Va començar a invertir en atencions més personalitzades i en centres de reinserció familiar, social i laboral, per a persones amb problemes de salut mental. Els resultats es van reflectir en una disminució dels ingressos hospitalaris i en la despesa farmacèutica, una bona manera també de frenar el pes de la indústria farmacèutica en les societats occidentals, que fa que el consum de medicaments vagi augmentant considerablement. Darrerament, els governs han encetat polítiques per cuidar la salut mental de les persones. Tanmateix, crec que la salut mental mereix molts més esforços i menys eslògans, perquè la salut mental de la població necessita més de deu sessions gratuïtes l’any i la despesa sanitària també ho agrairà. Ella s’ho va poder permetre i hem de fer que tothom hi tingui accés.