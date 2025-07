Kit de supervivència

Creat: Actualitzat:

Aigua, aliments bàsics, medicaments i fins i tot bateries són alguns dels elements bàsics que han de conformar el nostre pack de supervivència si arriba una futura crisi o guerra. Així ho ha establert Brussel·les en una guia en què demana als ciutadans de la Unió Europea que disposin d’aquests productes a casa seva per poder subsistir durant almenys 72 hores sense necessitat d’ajuda de l’exterior.

La mesura arriba després que països com França o Suècia ja elaboressin un pla d’actuació en cas d’arribar a una situació d’inestabilitat i en aquest sentit Brussel·les creu que la seguretat no tan sols està en mans dels governs, també els ciutadans han de ser responsables de la defensa del seu país, i per aquest motiu l’esborrany del pla compta amb 30 accions clau perquè la ciutadania es pugui preparar davant de diferents situacions, com ara desastres naturals, guerres o ciberatacs, ja que en cas de pertorbacions extremes, les autoritats públiques podrien no ser capaces de cobrir les necessitats bàsiques de tots en el període inicial d’una crisi.

No només els governs, també els ciutadans han de ser responsables

Perquè els ciutadans primer ho assumeixin i després ho posin en pràctica, la UE organitzarà campanyes formatives, com ja ho va fer Suècia, amb manuals de supervivència. En aquest sentit, la Comissió Europea proposa organitzar programes per conscienciar i ajudar els països a preparar kits educatius per a les escoles i jornades de preparació per a les empreses. L’objectiu que inspira l’estratègia d’aquest pla, i d’altres que ha presentat la Comissió aquests mesos, és intentar reduir la dependència de l’exterior. A més, Brussel·les també planteja crear una plataforma en línia de la UE per proporcionar informació adaptada i accessible sobre els riscos a què s’enfronten ciutadans i viatgers, així com les mesures pràctiques per mitigar-los.

Bé, si això no és posar la por al cos que algú ens expliqui què està passant o acabarem tots bojos comprant paper higiènic.