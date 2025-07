Quina imatge donem al país?

Creat: Actualitzat:

Des de fa uns anys Andorra s’ha convertit en un destí més que atractiu per als creadors de contingut digital, sobretot a causa d’una fiscalitat avantatjosa (tot i que alguns ens voldrien fer creure que la raó principal és per la qualitat de vida i la proximitat a la natura). Aquesta arribada massiva de nous emprenedors ha estat, però, sovint objecte de controvèrsies, degut essencialment a l’actitud i els comentaris d’alguns d’ells i el fet que generin ingressos que no tributin a Espanya. Qui no recorda aquell personatge que públicament va afirmar que aparcava el cotxe sobre una plaça de minusvàlids per tal que no li colpegessin, ja que li sortia més a compte pagar una multa que una reparació al planxista. O aquell altre que va insultar en alguna de les publicacions els membres de la policia com a “putos subnormals”? Hi ha altres exemples, que no trobarien cabuda en l’espai destinat a aquest article, però darrerament un nou tipus de youtubers i influencers han fet la seva aparició i són molt més preocupants que un simple insult o una actitud incívica, ja que malmeten greument la imatge del nostre país a l’exterior. Es tracta dels anomenats creadors de contingut per a adults, que utilitzen la plataforma OnlyFans per difondre pornografia. Sembla inconcebible que en un país on no es permet avortar legalment a les dones es pugui permetre que persones es dediquin a vendre contingut de tipus sexual amb total impunitat, i que hi hagi empresaris que puguin gestionar les dones o els homes que cedeixen virtualment els seus atributs contra remuneració. Es poden assimilar aquestes conductes a la prostitució i al proxenetisme? Moltes preguntes però poques respostes, ja que la llei sovint s’adapta amb retard als canvis de la nostra societat. No obstant això, el fet és que malmet de forma molt greu la imatge del nostre país i les autoritats han de cercar urgentment solucions per solucionar aquest problema.

La creació i la venda de continguts de caire sexual no és il·legal

En definitiva, la relació entre Andorra i OnlyFans obre un debat sobre els límits entre oportunitat econòmica i reputació, en un món en què la creació de contingut digital esdevé una professió cada cop més establerta.