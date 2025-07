Una més sobre OnlyFans

Creat: Actualitzat:

Si ara mateix em posen un document de recollida de firmes perquè no hi hagi OnlyFans a Andorra, firmo. La meva sensibilitat no té conflictes a definir que, posats a triar, aquesta activitat econòmica no tinc cap interès que formi part del país. La facin empresaris locals o fruit de la inversió estrangera. El meu jo ciutadà signaria sense problema aquest document. Igual que vaig signar aquella recollida de firmes perquè es prohibís fumar als bars. Els valors que porta aquesta indústria de porno i els serveis sexuals per internet no crec que siguin part dels fonaments de l’Andorra del futur que la majoria voldríem veure. No veig gens enfocats els avantatges i sí molts riscos en aquesta classe de negocis.

El meu paper davant d'aquest full en blanc és el de columnista

Però, el meu paper davant d’aquest full en blanc és el de columnista i tinc certa obligació de veure el tema en la seva totalitat i, sempre ho intento, d’empatitzar amb qui ha de prendre les decisions. I, a pesar que jo egoistament prefereixo una Andorra sense OnlyFans, és un tema complex. Al món, només les dictadures religioses tenen prohibit el consum de porno. La seva producció ja deu ser pena de mort. I penso com el nostre país va celebrar determinades conquestes les darreres dècades del segle XX per deixar endarrere la naftalina d’aquella Andorra feudal on sempre es demanava: “Això es pot fer aquí?” Si ara he de pensar en els lectors d’aquesta columna i hagués de fer una porra sobre quants us heu masturbat veient porno a la vida em surt una majoria absoluta folgada. Segur. Per tant, prohibirem una activitat que nosaltres seguirem consumint generalitzadament en la intimitat? Doncs mira, potser sí que ho hem de fer, però quan ho fem no hem de perdre de vista que la llibertat és un instrument que pot arribar a aclaparar per la seva pròpia condició de lliure. I la llibertat, a vegades, transporta temes que ens poden incomodar.

Prohibir OnlyFans? Endavant, per mi. Però abans de fer-ho mirem molt bé si això referma o desfigura la nostra democràcia.