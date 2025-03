BACH: música en majúscules!

Creat: Actualitzat:

Sempre he mantingut que no sé viure sense música. Quan cito aquest art, remarco que soc summament selectiu. No puc empassar-me material tronat, que n’hi ha molt. Al cim del meu top ten de grans compositors, hi figura –per mèrits propis, a distància sideral de la resta– en Johann Sebastian Bach. El considero el pare de la música. L’harmonia de les seves obres m’eleva l’esperit, m’acarona el cor, m’emociona i m’ajuda molt a meditar. No m’avergonyeix referir que sovint escric els meus articles al so suau d’una melodia d’aquest autor celestial. Aquest passat 21 de març, es va commemorar el 340è aniversari del seu naixement.

Afirmava que “tocava les notes com estan escrites. És Déu, però, qui fa la música”. Fantàstic! Juntament amb la pintura, l’escultura, l’arquitectura, la poesia, la dansa i el cinema és una de les set belles arts. Ja ho referia Robert Schumann en dir que “és l’únic autor de qui els altres podrien treure’m quelcom”.

El gruix del seu llegat aplega preludis, fugues, misses, àries, motets, sonates, suites, psalms, els famosos 6 Concerts de Brandemburg, les 4 Passions (de Sant Mateu, Sant Joan, Sant Lluc i Sant Marc) i més de 200 cantates. No em sorprèn un grau tan excels i sublim, quan componia pensant que “la música és una harmonia agradable en honor de Déu. El repte i raó final de tota música no pot ésser altre que la seva glòria i l’alleujament de l’ànima. No essent així, no hi haurà música sinó gresca diabòlica”. Treballava sota un doble principi: “L’harmonia està al costat de la pietat... I és la forma especial de la música el què mou el cor”.

Per a mi, la seva música esdevé com tot un pack de vivència, esclat, pau, serenor, bàlsam, pregària i puresa. Sempre que em sento alacaigut o feble, és com si tibés de la millor de les farmacioles. Danke, Meister!