La pau en un dia

Iniciatives com les Activitats d’Humanitats que, celebrada aquesta setmana, són una evidència que el diàleg, aquella paraula que no es cansava de repetir Ernest Lluch, és un valor indispensable per a l’entesa entre persones i pobles, una entesa que tant necessitem en aquest segle XXI marcat per guerres i violència. No és casualitat, doncs, que el tema de la jornada d’enguany fos “La governança per a un món en pau”. Aquesta activitat permet que alumnes de batxillerat dels diversos centres escolars d’Andorra comparteixin, durant un dia, el seu punt de vista sobre una qüestió concreta i s’estimuli, d’aquesta manera, el seu esperit crític. Enguany, el debat s’ha centrat en el paper dels governants en la construcció de la pau, conscients que els nostres esforços individuals, encara que coratjosos, poc poden fer davant la trentena de conflictes armats actius i cada cop més propers, sobretot a la Mediterrània Oriental i a l’Àfrica, fruit dels nous equilibris de poder globals. Malgrat la joventut dels participants i la complexitat del tema, van saber identificar responsabilitats i proposar solucions, entenent que la pau no sols significa absència de guerra, sinó que implica la construcció d’un entorn lliure de tota forma de violència. Més enllà d’això, van arribar a la conclusió que la pau és el camí que ens ha de portar a respectar, acceptar i tolerar els altres. Les seves conclusions van ser sorprenents i esperançadores: més democràcia i respecte pels drets humans, el diàleg com a eina per trobar punts en comú i superar les incompatibilitats, i la convicció que l’augment de la despesa militar no és la resposta, ja que sempre hi haurà algú amb més poder. El debat va ser enriquidor per a l’esperit crític dels participants en un entorn on domina la formació de diferents sistemes educatius i la diversitat d’orígens dels nostres ciutadans. Ara ja només necessitem voluntat i iniciativa política, ingredients dels quals, sovint, anem més mancats.