Desperta, Europa

El 2015, mentre Ucraïna lluitava contra els separatistes recolzats per Rússia a Crimea, es van signar els Acords de Minsk, suposadament per portar la pau. El Kremlin va aprofitar aquesta treva per modernitzar l’arsenal i preparar-se per a una guerra més gran, que va esclatar el 2022 amb la invasió a gran escala d’Ucraïna. Ara, gairebé una dècada després, Vladímir Putin sembla estar desplegant una estratègia similar: aprofitar la inestabilitat política d’Occident i manipular el president populista dels Estats Units, Donald Trump, que ha anunciat que podria resoldre la invasió d’Ucraïna en només 24 hores després de prendre possessió del càrrec.

Més de sis setmanes després, Trump creu que està a punt d’aconseguir que Rússia i Ucraïna signin una treva. Però Putin ja ha deixat clar que això només podria tenir lloc si:

- Ucraïna no utilitza els trenta dies per rearmar-se (mentre que Moscou sí que pot),

- Cap tropa europea o de l’OTAN entra a Ucraïna,

- Ucraïna comença a retirar-se dels territoris de Donetsk, Luhansk, Zaporíjia i Kherson. En altres paraules: Ucraïna cedeix a totes les exigències russes mentre que Rússia no fa cap concessió.

Les recents converses diplomàtiques a Jidda només han reforçat aquesta dinàmica, en què la possible treva serviria especialment als interessos de Moscou. Els detalls que emergeixen d’aquestes reunions a porta tancada suggereixen que Washington està caient en una altra trampa del Kremlin. Els paral·lelismes amb el 2015 són innegables. Les preguntes claus podrien ser: si es considera inadequat que les forces europees es despleguin a Ucraïna com a tropes de manteniment de la pau, es permetrà a l’ONU enviar forces de pacificació per monitorar la situació?

El seu historial deficient en la prevenció de conflictes en el passat com Bòsnia i Ruanda no ofereixen cap garantia, però com que caldran tropes de contenció, és probable que Rússia accepti observadors de pau procedents de països aliats com la Xina. Això satisfarà algú més enllà de Putin?

Qualsevol procés de pau negociat per Trump sembla destinat al fracàs, perquè li és igual que una pau duradora a Ucraïna es basi sobre unes condicions justes també per al país envaït. Només vol, com diu, un acord ràpid. És urgent que els europeus despertin i presentin el seu propi pla B amb unes forces de contenció, que hauria d’incloure països amics com Canadà i Austràlia, però també la Xina, Turquia i altres països neutrals d’Àfrica i Àsia.