Andorra i el perill de l’extremisme

Només cal fer un exercici d’imaginació: com serien les negociacions amb Europa si els líders del continent fossin com Donald Trump? No cal anar gaire lluny per entendre que els acords aconseguits fins ara serien molt diferents. La Unió Europea no tindria gens d’interès a concedir-nos més avantatges. Més aviat ens trobaríem davant una situació similar a la que va patir el Canadà, humiliat per Trump amb una proposta que, més que un acord, era una imposició: “Uneix-te als Estats Units i desapareixerà tota pressió”.

El mateix patró el veiem en la relació entre Trump i Ucraïna. El missatge a Zelenski era clar: “Cedeix la teva riquesa si vols continuar rebent suport militar i estratègic”. L’escena de la seva reunió és el reflex perfecte d’aquesta actitud: Trump assenyalant amb el dit, inclinant-se cap endavant, dominant físicament el seu interlocutor. L’abusador i el feble.

Això ens porta a una reflexió: quina Europa ens trobarem d’aquí a pocs anys? Si el creixement de l’extrema dreta continua, quin marge tindrem per negociar acords bilaterals justos? Tancar els acords ara ens permet evitar, en part, el risc d’una Europa dominada per aquesta tendència imperialista i ultranacionalista.

Dir que uns acords amb Europa ens fan perdre sobirania és com dir que la Constitució ens la va fer perdre o que els drets humans ens van limitar. Més aviat és el contrari: consolidar uns acords ens dona estabilitat davant un possible avenç de l’extremisme intolerant mundial.

Milei, Meloni, Orbán, Le Pen, Modi, Bolsonaro, Bukele, Netanyahu, Abascal, i com a líder de la xarxa global de l’extrema dreta, Donald Trump. Tots ells no entenen d’acords bilaterals amb petits països com el nostre.

Ser petits no ens ha fet febles. Ens ha fet àgils, pragmàtics i capaços d’adaptar-nos. I per això, si volem seguir prosperant, més val no deixar la porta oberta als qui volen dividir el món entre els qui obeeixen i els qui desapareixen.