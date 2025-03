Creat: Actualitzat:

Demà, 8 de març, és un dia per alçar la veu, per reivindicar la igualtat i per recordar que totes les dones tenim dret a ser escoltades, i és una crida a l’acció per ampliar la igualtat de drets i oportunitats per a totes, així com per promoure un futur feminista en què ningú no quedi enrere en drets. Urgeix garantir l’accés a una ocupació estable i de qualitat i acabar amb la bretxa salarial. Les dones amb discapacitat tenen un salari inferior al dels homes amb discapacitat. Cal erradicar la pobresa de les dones amb discapacitat que es troben en situació de pobresa extrema i en situació de pobresa moderada, i suprimir la violència contra les dones i les nenes amb discapacitat, ja que aquestes encara continuen patint maltractaments físics o psicològics. A més, les dones amb discapacitat intel·lectual presenten un risc entre dues i cinc vegades més gran de patir maltractament físic i emocional que les dones sense discapacitat. Cal contribuir a l’erradicació de les situacions de solitud no desitjada o d’aïllament no volgut o forçat i garantir l’equitat en l’accés als serveis de salut.

Ens cal més participació política de dones amb discapacitat i apoderament econòmic, més promoció de la igualtat de gènere, desmantellar el patriarcat i transformar les desigualtats arrelades, així com elevar la veu de les dones i nenes marginades per garantir-ne la inclusió, l’educació, l’ocupació, els lideratges i els espais de presa de decisions, per redefinir les estructures de poder i prioritzar l’accés a oportunitats per a nenes i dones joves, de manera que puguin liderar i innovar.

Tot i els avenços que anem conquerint en pro dels drets de les dones amb discapacitat el món està travessant noves crisis que s’acumulen i se superposen a l’erosió de drets. En aquest dia internacional, no ens podem permetre de cap manera un pas enrere. El 8 de març del 2025, unim-nos per celebrar el Dia Internacional de la Dona en tota la seva diversitat.