Integrar la IA amb èxit

L’adopció de la IA s’ha convertit en una necessitat per a les empreses andorranes. Com podem integrar-la de manera eficient i segura, superant els reptes que planteja?

El primer repte és convertir el coneixement teòric en aplicacions reals dins l’empresa. És evident que la IA pot aportar molt valor, però cal traduir aquestes idees en casos pràctics que permetin estalviar temps i augmentar la productivitat. Per aconseguir-ho, la formació és fonamental: només quan tothom tingui clar què és i què pot fer la IA, s’utilitzarà de manera efectiva.

El segon repte és dissenyar un pla d’adopció que tingui en compte les fases emocionals dels treballadors. La primera és la por irracional a perdre la feina, que pot generar resistència. Per superar-ho, cal formar-los tant en els riscos com en els avantatges de la IA, destacant que la supervisió humana continua essent indispensable. Amb aquesta comprensió, la por deixa pas a la curiositat i a l’acceptació.

Abans d’arribar a l’última fase, l’entusiasme, és essencial establir i signar un codi ètic d’ús de la IA, en què es defineixi clarament el tractament de les dades, la privacitat, la prohibició de compartir informació confidencial i el compliment de la legislació vigent. La formació és clau perquè tothom entengui les seves responsabilitats i aprofiti la tecnologia sense riscos.

Quan els treballadors observen exemples pràctics d’ús de la IA en el seu dia a dia, apareix l’entusiasme i la millora de l’eficiència, i ells mateixos comencen a trobar nous usos per a la tecnologia. Així neix un cercle virtuós que impulsa la competitivitat de l’empresa.

La IA pot augmentar la productivitat fins a un 15-20%, però aquest objectiu només s’assolirà si la direcció creu fermament en el potencial de la tecnologia i impulsa un pla de ruta per a tota l’organització. Adoptar la IA ja no és un luxe, sinó una gran oportunitat. Estem preparats per fer aquest canvi o ens quedarem enrere?