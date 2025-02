Creat: Actualitzat:

Garantir la dignitat de les persones grans davant una població cada vegada més envellida, eliminant progressivament l’enfocament del cost de l’envelliment en el marc del Pacte d’Estabilitat i Creixement. La despesa pública i la inversió han d’evolucionar de manera coherent amb les creixents demandes de les persones dependents i de la gent gran. Els sistemes de pensions han d’apuntar l’adequació i el manteniment de l’estatus més enllà de la mera protecció contra la pobresa. L’atenció pública de qualitat a la infància, la salut, els serveis socials i les cures de llarga durada, així com la plena aplicació de les disposicions sobre conciliació entre la vida laboral i personal, són drets i necessitats, no productes bàsics, que han de garantir-se mitjançant inversions en personal, que han de formalitzar-se i protegir-se mitjançant mesures col·lectives i acords. La solidaritat intergeneracional ha de basar-se en inversions en educació, creació d’ocupacions de qualitat, habilitats i innovació que generin oportunitats per als joves en un context demogràfic en el qual tots puguin viure una vida més llarga i saludable. Un enfocament més humà de les polítiques migratòries ha de formar part d’una revitalització urgent de les nostres societats, imperativa no tan sols per a la sostenibilitat fiscal de la protecció social. Una estratègia de lluita contra la pobresa, anunciada encertadament pel president de la Comissió Europea i llargament esperada, ha de seguir les directrius de la Confederació Europea Sindical (CES), de la qual l’USdA forma part activa, amb la resta de sindicats europeus, i que ha estat sol·licitada des del llançament del pla d’acció. El dret a un habitatge adequat, digne i assequible, ancorat en una estratègia que s’elaborarà sobre la base del diàleg social, tal com va anunciar el comissari designat davant el Parlament Europeu. Educació pública d’alta qualitat, oberta i assequible per a tots durant tot el cicle de vida, des de la primera infància fins a la universitat. Els serveis socials, infantils, sanitaris i d’atenció a llarg termini han de protegir-se de la falta de finançament.