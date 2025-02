Creat: Actualitzat:

Les addiccions sempre han existit, però si abans se centraven en un nombre poc elevat de tipologies, en el nostre món modern han pres noves formes i s’han expandit a una velocitat més que preocupant entre la població. Actualment, les addiccions s’han convertit en un problema molt important de salut pública, ja que afecten cada vegada més persones i no es limiten a substàncies com l’alcohol, les drogues o el tabac, sinó que també inclouen addiccions comportamentals com el joc patològic, l’ús excessiu de les xarxes socials, la dependència als videojocs, l’abús d’esport o de treball, les compres compulsives i, fins i tot, el consum exagerat de pornografia. En efecte, el fet que es normalitzin certes conductes com, per exemple, l’ús de les noves tecnologies sense control, així com la facilitat d’accés als diferents factors addictius, fan que les dependències siguin cada vegada més freqüents i més greus. L’impacte de les addiccions en una persona pot prendre múltiples formes: problemes de salut física i mental, dificultats econòmiques o laborals, trencament de relacions personals i/o familiars i aïllament social. Cal destacar, però, que les addiccions no afecten únicament la persona que en pateix, sinó que també tenen un impacte molt important sobre l’entorn de la persona, siguin amics o familiars. És per aquesta raó que resulta important, per no dir vital, que es treballi el tema de les addiccions des d’edats primerenques, conscienciant i educant els més joves sobre el fet que l’excés en el consum sempre passa factura, que aquest darrer ha de ser responsable i que cal ser molt curós de no caure en els extrems. Un altre dels factors, molt important en la prevenció de les addiccions, consisteix en la detecció precoç, per tal de poder actuar ràpidament i tractar-les abans que augmentin i siguin més difícils de gestionar.