Soc a la fira del cinema de Berlín, la primera de cada any per a professionals, per a unes reunions que els meus productors han organitzat amb empreses de producció europees. Ja hem reclutat la guionista, i com que la Juliana és americana resident a Berlín, va ser un motiu més per apropar-m’hi. Hem estat treballant junts en algunes escenes més tècniques de La Pífia (ANEM). Com que la història tracta d’un trader que viu a Andorra, que aparentment comet aquesta “pífia” afegint un zero a la seva posició, multiplicant per deu el risc i les pèrdues, amb ramificacions desastroses per al seu banc i fins i tot per a Catalunya i Europa, atès que no existeix un banc central europeu per a un rescat bancari, és important explicar detalladament les singularitats d’Andorra. El tíming de la pel·lícula The Fat Finger, amb rodatge el gener del 2026, no podria ser millor i, donada la incertesa geopolítica actual, noto molt d’interès per part dels productors alemanys. Però, és clar, encara falta saber qui invertirà la major part dels diners, assumint el risc. Aquest sector està en plena evolució i és difícil, ja que el 80% de les pel·lícules perden diners. Els americans senten la força del cinema europeu i coreà i no saben com adaptar-s’hi millor.

Els seus costos molt més elevats i les seves vagues els fan interessar cada cop més per llocs exòtics per filmar les seves històries. Espanya té una presència forta com a “país destacat” de la Berlinale 2025, amb un estand enorme. També destaca la presència de l’Aràbia Saudita, demostrant l’aposta d’aquest país pel cinema per ensenyar visualment la bellesa de les seves platges blanques, però també els canvis radicals del país des del 2020. Canàries i el País Basc també aposten fort, oferint una bonificació fiscal de més del 50% i 60%, respectivament, cosa que els situa molt per davant d’altres comunitats com Andalusia, que no ofereix incentius especials. Com Andorra. Però Andalusia, almenys, hi és present per informar sobre el que pot oferir de distintiu. Quan hi haurà un estand o una presència d’Andorra? El sector europeu té una oportunitat durant els anys vinents, ja que la recaptació als cinemes es recupera ràpidament: ens veiem al festival de Màlaga al març o al de Canes?