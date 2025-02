Creat: Actualitzat:

No fa ni tres mesos que el partit polític en què milito, Acció, celebrava el seu tercer congrés anyal ordinari, amb una executiva continuista i liderada per Judith Pallarés, ànima del partit i presidenta de la formació des del seu inici.

Tot just celebrat el congrés, a la Judith se li proposa liderar un projecte nacional molt engrescador i totalment alineat amb la seva forma de ser i pensar.

Aquesta és la raó per la qual la nostra presidenta decideix emprendre aquest nou projecte, sense desvincular-se de la vida pública, ja que en seguirà sent una fidel servidora al capdavant de l’IAD, on no tinc cap dubte que realitzarà una excel·lent i profitosa feina per mirar de potenciar la igualtat de gènere promovent, protegint i donant veu i visibilitat al col·lectiu que des de l’1 de gener del 2025 defensa.

L’obligat pas al costat de la Judith, pel que fa a les responsabilitats polítiques al capdavant de la formació Acció, fan que la mateixa executiva actual m’engresqui i m’empenyi a prendre’n el relleu. Amb un equip continuista amb l’excepció d’alguna nova peça, decideixo capitanejar el vaixell amb la voluntat d’elaborar propostes pràctiques, fàcils i sostenibles per a Andorra, tot defensant l’interès general a través de la defensa de la llibertat individual i els valors socials compartits. Pretenem una Andorra pròspera, lliure i inclusiva en un entorn que fomenti la llibertat individual, la iniciativa privada i la competència sent ferms defensors de la diversitat en totes les formes, de la justícia climàtica, de l’acció global i els acords de l’agenda 2030.

Des del 2023, que participant en l’acció de Govern i a la majoria al Consell General, des d’on col·laborem a promoure les accions públiques necessàries per a un creixement sostenible i el dret a l’habitatge, així com erigint-nos en ferms defensors de l’acord d’associació negociat amb la Unió Europea. Certament, aquests dos punts han estat el focus principal d’aquesta primera meitat de la novena legislatura, i ara, sense oblidar-nos d’aquestes accions cabdals per al futur d’Andorra, caldrà intensificar els esforços de prospectiva i planificació per assegurar un creixement sostenible i una planificació pública, a mitjà i llarg termini. Aquests són els nostres immediats reptes de futur, que encarem amb energia i il·lusió.