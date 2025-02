Acció sindical (II)

Creat: Actualitzat:

Atenció, educació i recerca. Les retallades en la despesa pública per a una adequada protecció social, entre altres serveis públics, priven les persones dels seus drets i, d’una banda, també la UE d’un treball sa, educat, qualificat i amb talent. L’USdA reitera el seu anomenament a un conjunt integral d’estratègies, marcades per un fort enfocament holístic centrat en les persones, una voluntat política clara, recursos financers coherents, coordinació i seguiment en associació amb els interlocutors socials. Reclamem el rellançament del pla d’acció per implementar plenament els principis socials i demanem una avaluació compartida, objectius actualitzats, objectius intermedis rigorosos i controlats, així com noves iniciatives emblemàtiques que enforteixin les dimensions de gènere i joventut. El diàleg social, la negociació col·lectiva i la participació dels interlocutors socials han de ser la metodologia integrada per a la implementació, el seguiment i l’avaluació dels avanços. Un fort ancoratge de protecció social en el món del treball: el futur de la protecció social concerneix certament les persones, però està determinat en gran manera pels treballadors, en termes de justícia social, expectatives, així com adequació fiscal i sostenibilitat. Les cotitzacions socials i els impostos relacionats amb el treball representen elements de redistribució cap al conjunt de la societat, que enforteixen estats de benestar universals, adequats i solidaris. Sustentats en serveis públics universals i d’alta qualitat, han de basar-se en una alta participació en el mercat laboral, en particular dels joves i les dones, en la reducció de la precarietat, del temps parcial involuntari i marginal, en una rica recuperació de l’ocupació, en conciliació, en condicions de treball, salaris i cotitzacions justes. Una sòlida agenda de serveis públics, que sustenta totes les iniciatives i estratègies possibles, incloses la protecció social, l’educació, les cures, l’administració pública, l’ampliació, les qüestions socials, econòmiques i territorials, etc. Cap d’aquestes iniciatives es pot dur a terme sense serveis públics amb el finançament i el personal adequats com, per exemple, inspectors laborals o inspectors fiscals.