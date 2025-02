Creat: Actualitzat:

Vivim en una societat hiperconnectada que valora la velocitat, la immediatesa i l’eficiència. Ser capaços de fer diverses coses alhora sembla un requisit indispensable per destacar en el mercat laboral i en la vida quotidiana. Llegim la premsa mentre esmorzem, escoltem un pòdcast mentre fem esport o responem correus mentre som en una reunió. Sembla que si no fem més d’una tasca simultàniament, estem desaprofitant el temps. Però aquesta hiperactivitat ens fa realment més productius, o només ens esgota més?

La multitasca ens pot fer la sensació de ser eficients, perquè estem plenament ocupats. Però fer diverses tasques alhora sovint ens fa perdre profunditat i creativitat en la realització. Quan les tasques són complexes o exigents, augmenta el risc de cometre errors, fet que requereix revisar-les i, en conseqüència, invertir-hi més temps. A més, perdem el plaer de gaudir de cada activitat per si mateixa, com ara escoltar música sense fer res més o prendre un cafè sense consultar el mòbil, assaborint el moment.

Saltar constantment entre tasques genera estrès i augmenta la fatiga mental. Diversos estudis demostren que la multitasca afecta negativament la capacitat de concentració i la retenció d’informació. En aquest sentit, algunes empreses, com Microsoft, han començat a implementar mesures per aconseguir el deep work o treball profund, un model de treball que redueix les distraccions per millorar el rendiment.

En la societat accelerada en què vivim, estar ocupat no és sinònim de ser productiu. El veritable repte no és fer més, sinó fer-ho millor. No podem arribar a tot, i intentar-ho només ens provoca una sensació d’insatisfacció i esgotament. Prioritzar i executar les tasques de forma pausada i conscient no implica una pèrdua de rendiment, sinó una millora de la qualitat del treball i, sobretot, del benestar mental. Potser la clau no és fer més, sinó donar valor a allò que fem.