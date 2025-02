Creat: Actualitzat:

He estat, soc i seré sempre del Barça. I des d’ahir més que mai. Un 7 a 1 no esdevé cada dia. I aquest partit contra el València m’ha fet pensar en una idea que moltes vegades ressona al meu cervell: “L’emoció porta a l’acció, la raó a conclusions.” No hi ha dubte que aquest Barça de Flick està carregat d’emoció i que aquesta emoció es tradueix en bons resultats.

A la societat contemporània es tendeix a subestimar el paper de les emocions davant de la raó. Tot i això, l’ésser humà no és purament racional, és un teixit complex en què conviuen pensaments i sentiments, tots dos imprescindibles per desenvolupar-se amb èxit a la vida.

La intel·ligència emocional, definida com la capacitat per reconèixer, comprendre i gestionar les nostres emocions i les dels altres, és crucial. Tal com va afirmar Ralph Waldo Emerson: “El que està darrere nostre i el que està davant nostre són petites coses comparades amb el que està dins nostre.” L’autoconeixement i la regulació emocional són essencials per abordar els reptes de la vida amb eficàcia i humanitat.

En l’àmbit laboral, la intel·ligència emocional potencia la productivitat, millora les relacions interpersonals i fomenta el lideratge transformador. Un líder emocionalment intel·ligent no tan sols pren decisions encertades, sinó que inspira el seu equip i crea confiança. Això concorda amb Peter Drucker: “La tasca més important d’un líder és elevar la moral i l’autoestima del seu equip.”

En les relacions personals, l’empatia marca la diferència entre una connexió superficial i un enllaç profund. Com va dir Stephen Covey: “Cerca primer comprendre, després ser comprès.” Aquesta perspectiva és clau per construir relacions significatives. I no és innata, es desenvolupa amb pràctica i reflexió. Passos com prestar atenció a les nostres emocions, cercar feedback constructiu i cultivar l’empatia ens converteixen en individus més equilibrats i potents.

Visca el Barça!