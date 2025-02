Creat: Actualitzat:

Vivim en una societat en constant evolució, que avança a un ritme cada vegada més accelerat i que, malauradament, es pot qualificar de malalta. No perquè tingui febre o dolors físics, ja que no es tracta d’un ésser humà, sinó per les nombroses crisis socials, emocionals o ambientals que tenen un efecte negatiu en el dia a dia de les persones que hi conviuen.

Intentem fer un exercici senzill enumerant els principals factors que afecten la vida quotidiana de la majoria de nosaltres avui en dia. D’entre els més importants, trobem la pressió per ser productius, el fet de viure en una cursa constant cap a l’autosuperació o d’associar la felicitat amb la possessió de béns materials i immaterials, el consumisme desenfrenat, la pèrdua de valors i dels principis ètics que poden definir una societat sana o la manca d’empatia, de solidaritat i de consciència o responsabilitat col·lectiva, que es tradueix en un individualisme portat a l’extrem.

Podria desgranar cadascun d’aquests factors, però crec que cadascú de nosaltres els té força presents i sap quina afectació tenen en el seu dia a dia.

I aquests factors, tot i que tenen repercussions diferents segons l’individu, ja que no tothom té la mateixa capacitat de resiliència, poden arribar a tenir conseqüències molt negatives, ja que poden provocar ansietat, depressió, estrès o altres trastorns mentals més greus.

No obstant això, no cal caure en un negativisme absolut i decretar que no s’hi pot fer res, que el món és com és, ja que existeixen solucions o medicaments que podrien curar la nostra societat malalta, tot i que són de complicada aplicació perquè impliquen un canvi profund en la nostra manera de viure i relacionar-nos, recuperant les nocions de comunitat i corresponsabilitat i apostant per un consum responsable, així com per una promoció de l’educació emocional, entre altres propostes.