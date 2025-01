Què vol dir ‘woke’? (I)

Creat: Actualitzat:

Donald Trump va afirmar al Capitoli després de convertir-se en el president número 47 dels Estats Units que les primeres ordres executives que signarà estaran orientades a enfrontar el que ell anomena “ideologia de gènere” i “cultura woke”, i va deixar clar que a la política governamental dels Estats Units només hi haurà dos gèneres: el masculí i el femení. Durant els darrers anys, s’ ha fet servir el terme woke per referir-se a una sèrie de valors i punts de vista associats a l’esquerra i al progressisme, i més concretament centrats en la defensa de les minories ètniques i socials, així com el feminisme. Avui, però, molts dels que utilitzen aquesta paraula, especialment en xarxes socials i fòrums a internet, ho fan amb connotacions negatives, com una mena de reacció al que consideren que són excessos culturals dels ideals progressistes.

Encara que el terme woke s’ha popularitzat a gran escala durant l’última dècada, fa pràcticament un segle que es fa servir als Estats Units. El seu origen està estretament relacionat amb les lluites socials dels afroamericans, després que aquesta comunitat ja fes un temps que utilitzava amb força el concepte wake up: desperta o desperteu, com a crida per reivindicar drets. El llegendari cantant i músic Lead Belly va pronunciar les paraules stay woke el 1938, després d’interpretar una cançó sobre uns afroamericans que van ser falsament acusats de violació.

En aquest cas, en pronunciar “stay woke”, la intenció de Lead Belly era poder alertar la població negra perquè anés amb compte i amb els ulls ben oberts per evitar que les autoritats els acusessin injustament de coses que no havien fet i actuessin de manera desproporcionada amb ells, com havia passat amb els protagonistes de la cançó i el seu color de pell. En qualsevol cas, l’enregistrament va ser molt influent i va contribuir a popularitzar el terme de manera general entre la comunitat afroamericana.