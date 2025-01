Comuniquem amb qualitat?

Creat: Actualitzat:

Tot i que pugui semblar estrany, ja que vivim en un món hiperconnectat gràcies a les tecnologies de la informació i de la comunicació, les nostres societats actuals pateixen certa manca de comunicació, entenent-la com l’establiment de connexions o relacions autèntiques i significatives entre dues o més persones. En efecte, l’evolució constant i desfrenada de les noves tecnologies i la utilització constant (per no dir vital avui en dia) de les xarxes socials han transformat la forma que tenim de relacionar-nos, fent que la comunicació sigui sovint més superficial i no tan efectiva com amb una clàssica conversa cara a cara. Però aquesta no és l’única causa de la manca de qualitat en la majoria de les nostres comunicacions avui en dia. Existeixen altres factors, com ara un ritme de vida cada vegada més accelerat i estressant, que deixa poc temps per escoltar i interactuar amb qualitat amb els altres, o un individualisme creixent, ja que les societats modernes tendeixen a posar en relleu l’èxit personal, i no el col·lectiu. Per comunicar amb qualitat, i revertir la tendència actual en la qual la comunicació sovint és poc profunda, la solució passa essencialment per limitar el temps que dediquem a la tecnologia per tal d’afavorir relacions humanes reals, fomentant la creació d’espais comunitaris no virtuals que permetin connectar persones amb interessos comuns, prioritzant activitats socials presencials i dedicant temps a escoltar activament els altres. Pot semblar un pas enrere, però comunicar de forma eficaç i eficient és important, ja que permet mantenir relacions sòlides amb els altres. En definitiva, una comunicació de qualitat és essencial, ja que, a més de millorar les relacions i evitar malentesos (i els potencials problemes que en deriven), permet construir vincles de confiança alhora que millora la presa de decisions i la resolució de problemes.