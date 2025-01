El bitcoin com a reserva?

Creat: Actualitzat:

A partir d’avui, els Estats Units seran dirigits –almenys inicialment– per l’empresari més ric de l’univers. Òbviament, no em refereixo a Donald Trump, un dels empresaris que més empreses ha portat a la fallida en els darrers anys, sinó a Elon Musk, qui, a més de gestionar les seves empreses Tesla, SpaceX i X, també tindrà un despatx a la Casa Blanca, on liderarà DOGE, el Departament d’Eficiència Governamental –nomenat en honor a una de les seves criptomonedes preferides.

Donald Trump ha seleccionat Scott Bessent, un altre multimilionari, com a nou secretari del Tresor, un home que opina que és estratègic que el banc central nord-americà creï una reserva nacional de bitcoin. Trump, Musk i Bessent estan observant com el bitcoin pot ajudar els EUA a pagar els interessos sobre el seu deute galopant si l’apreciació del bitcoin és superior als tipus d’interès del seu deute.

Els Emirats ho han entès i ja han comprat, durant les darreres setmanes, més de 40.000 milions de dòlars d’aquesta criptomoneda. És important entendre que els “bros” Trump i Musk també veuen el bitcoin com una eina addicional per mantenir el control sobre les finances mundials, a mesura que la Xina i altres països dels BRICS intenten reduir la seva dependència del dòlar. Ambdues potències, la Xina i els Estats Units, tenen plans per introduir una moneda digital emesa pel seu banc central (CBDC), de manera que tenir reserves importants de bitcoin per recolzar la seva nova CBDC sembla també un pas estratègic necessari.

En aquest context, el govern andorrà té una oportunitat gairebé única de reduir el dèficit, invertint una petita part del capital que gestiona la CASS en bitcoin. Andorra és conservadora i prudent, i tot apunta que ni la CASS ni els bancs compraran bitcoin, però podria acabar sent la major oportunitat perduda de la dècada.

Trump torna a liderar la major potència econòmica del món, i no avançar-se a les noves polítiques econòmiques que posarà en marxa pot, desgraciadament, ser imprudent. Invertir un 10% de les seves reserves en bitcoin ja no em sembla una política tan insòlita, al contrari, ho veig com una decisió prudent donat les tendències tan estranyes que caracteritzen l’economia mundial actual.