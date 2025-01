Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana Andorra ha fet un pas de gegant en l’atenció mèdica amb la inauguració del nou servei de la unitat de mama, una notícia que cal celebrar amb orgull. Aquest servei especialitzat, pioner al nostre país, té com a objectiu millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament de les malalties relacionades amb la salut mamària, com el càncer de mama, una de les principals causes de mortalitat entre les dones.

La creació d’aquesta unitat representa un compromís ferm del nostre sistema sanitari per garantir un servei de qualitat i accessible per a totes les dones del país. Amb professionals altament qualificats i tecnologia d’avantguarda, la unitat de mama no tan sols ofereix tractaments, sinó també programes preventius, com ara mamografies de control i campanyes de sensibilització.

El diagnòstic precoç és clau per combatre aquesta malaltia, i tenir un servei com aquest a Andorra és un gran alleujament per a moltes dones que, fins ara, havien de desplaçar-se a països veïns per a consultes i tractaments especialitzats. Ara, gràcies a aquesta nova unitat, podran rebre una atenció completa i personalitzada sense haver de sortir del territori, estalviant temps, costos i, sobretot, minimitzant l’estrès associat als desplaçaments. Fins i tot es podran operar al país un 75% dels casos. Així mateix, posa en relleu la necessitat d’una atenció integral, que tingui en compte no tan sols l’aspecte mèdic, sinó també l’emocional.

Aquesta iniciativa no tan sols tractarà malalties, sinó que també educarà i empoderarà les dones sobre la importància de les revisions periòdiques. La creació de la unitat simbolitza un futur més prometedor per a la salut de les dones al nostre país. Celebrem, doncs, aquesta fita històrica i continuem treballant perquè puguem disposar a Andorra els recursos necessaris per cuidar la nostra salut.