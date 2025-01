Creat: Actualitzat:

Quan sentim parlar de les desigualtats que pateixen les dones apareixen les cares que arrufen el nas, el “ja estem amb aquestes feministes”, “això era abans, ara ja no passa”… I si ja no passa, per què existeix la bretxa salarial entre homes i dones? Per què, tot i els avenços en drets i igualtat, la diferència salarial continua sent un problema estructural arrelat? Els darrers estudis publicats aquesta setmana pel departament d’Estadística indiquen que la diferència salarial entre homes i dones a Andorra és significativa: les dones reben un 12,7% menys que els homes pel mateix treball. I per no entrar en justificacions habituals com que les dones no negocien salaris, no tenen la mateixa formació, etc., busquem solucions per revertir aquesta situació. Perquè no n’hi ha prou amb “crear consciència”, cal que governs, empreses i la societat en general actuïn i col·laborin. Podríem començar per accions concretes com la transparència salarial fent que les empreses facin públics els salaris, desglossats per gènere i categoria professional. Quan les dades es fan visibles, les desigualtats es fan més evidents i més fàcils de corregir. Els governs, a més a més, ja promouen polítiques per erradicar aquesta desigualtat. Però quin paper hi podem tenir tots nosaltres com a societat? Hem de qüestionar els estereotips que mantenen aquestes desigualtats i exigir que els llocs de treball siguin espais justos per a tothom. Els homes també han de ser part activa d’aquesta lluita, no com a espectadors, sinó com a aliats. Tancar la bretxa salarial no és només una qüestió de justícia, sinó també una oportunitat de construir una societat més equitativa i pròspera. Cada vegada que fem un pas cap a la igualtat, beneficiem no només les dones, sinó també les famílies, les empreses i la societat en conjunt. El camí pot ser llarg, però l’objectiu és clar: no hi ha excusa per continuar mantenint una desigualtat que ja hauria d’estar enterrada en el passat.