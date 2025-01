Creat: Actualitzat:

Cada començament d’any ve carregat de propòsits: apuntar-se al gimnàs, estalviar diners, aprendre alguna cosa nova o menjar de manera més saludable. Tot i això, una tendència nova i alliberadora ha començat a guanyar popularitat: els antipropòsits. Aquesta alternativa desafia les expectatives tradicionals i proposa un enfocament més amable i conscient amb un mateix, centrat a abandonar allò que no aporta valor a les nostres vides. Els antipropòsits no busquen afegir noves metes ni augmentar la pressió a l’hora de complir estàndards inabastables com, per exemple, anar al gimnàs cinc dies a la setmana, un antipropòsit podria ser deixar de castigar-se per no complir horaris rígids i de tractar de ser més productiu tant sí com no, o podries comprometre’t a prendre més descansos sense sentir-te culpable. El poder dels antipropòsits rau en la seva capacitat per alliberar espai mental i emocional, permetent prioritzar el que realment importa, aquest enfocament ajuda a reconèixer allò que ens estressa o allunya de la nostra felicitat, oferint-nos la possibilitat d’enfocar-nos en allò que ens fa sentir bé. En deixar anar allò innecessari no tan sols reduïm l’autoexigència, sinó que també guanyem temps i energia per a activitats més significatives. Alguns exemples d’antipropòsits inclouen deixar de comparar-se constantment amb els altres, reduir el temps que passes a les xarxes socials o dir no a compromisos socials que no t’interessen, també podries deixar d’intentar agradar a tothom o abandonar la idea de buscar la perfecció en cada aspecte de la teva vida. Aquestes petites renúncies tenen el potencial de generar grans canvis i et permeten viure de manera més autèntica i relaxada. Crear els teus propis antipropòsits és un exercici reflexiu i alliberador, comença identificant aquells hàbits o actituds que generen estrès o insatisfacció, després decideix quins estàs disposat a abandonar o a reduir.