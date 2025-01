2025, any de decisions clau

Creat: Actualitzat:

L’any 2025 es presenta amb un panorama econòmic global marcat per un creixement mundial moderat del 3,8%, segons l’FMI.

A nivell global, factors com la reducció de la inflació i la baixada dels tipus d’interès estan contribuint al creixement econòmic. Alhora, l’adopció de la intel·ligència artificial impulsa sectors clau com la salut, els serveis i la manufactura. Tanmateix, la incertesa derivada de les tensions geopolítiques a Ucraïna i l’alentiment d’economies emergents com la Xina plantegen riscos significatius.

A Andorra, l’FMI preveu un creixement del PIB de l’1,9% per al 2025, impulsat per la construcció, els serveis i un turisme que manté xifres rècord. L’impuls del consum privat, gràcies a una moderació de la inflació i la baixada dels tipus d’interès, també serà determinant. No obstant això, la dependència del turisme i la construcció podrien limitar el potencial de creixement.

En aquest escenari apareixen riscos i oportunitats que podrien definir el futur econòmic d’Andorra, com la sostenibilitat fiscal, que és un pilar fonamental per assegurar el creixement. La regla d’or que ha reduït el deute públic del 40% al 34% del PIB en els darrers 10 anys ha garantit estabilitat i confiança. Però el futur exigeix afrontar despeses inajornables derivades de l’envelliment de la població i la sostenibilitat de les pensions, així com la inversió en infraestructures. Així mateix, l’acord d’associació amb la UE podria ser un punt d’inflexió: un “sí” obriria el mercat únic europeu i atrauria inversions que contribuirien amb impostos a finançar l’estat, mentre que un “no” podria limitar les oportunitats de creixement.

El 2025 és un any de decisions transcendents. La capacitat d’Andorra per prendre bones decisions i gestionar estratègicament aquests reptes i oportunitats determinarà la competitivitat i sostenibilitat futura del nostre país en un entorn global que ens agradi més o menys és canviant.