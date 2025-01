Economia més productiva (II)

Creat: Actualitzat:

Tal com vam dir fa quinze dies en aquesta mateixa columna, seguint el fil de l’anterior article, proposaria les darreres 4 accions per fomentar un model econòmic més productiu:

1. La prioritat hauria de ser la implementació de l’acord duaner amb la Unió Europea i de totes les possibilitats de desenvolupament industrial que ofereix. Caldria cercar la màxima simplificació, digitalització i ampliació d’horari per a realitzar els tràmits duaners d’exportació de béns produïts a Andorra i del règim de perfeccionament. Andorra hauria de crear el seu laboratori d’anàlisi per controlar les importacions de productes importats a Andorra. El laboratori duria a terme alguna anàlisi bàsica a Andorra i establiria acords amb laboratoris espanyols i francesos per a realitzar-ne la resta. Aquest laboratori també hauria d’ajudar al procés de certificació de béns fabricats a Andorra.

2. Per impulsar la indústria es podria establir una zona de règim especial de dipòsit duaner amb possibilitats de realitzar transformacions productives en territori pirinenc. Per exemple, dintre del marc de la possible creació d’un polígon industrial a Organyà, es podria reservar una zona de règim especial per a empreses andorranes. També es podria portar a concurs públic internacional el lloguer de propietats comunals o de Govern per a projectes estratègics de país com indústries o centres de recerca.

3. Mantenir les ajudes a les explotacions agràries tradicionals, reduir la burocràcia i sobretot condicionar les ajudes al fet que es produeixin productes agrícoles i ramaders d’alta qualitat i es mantingui la biodiversitat i el paisatge dels prats de dall.

4. Establir la possibilitat d’una residència digital a Andorra per a empreses, sense necessitat de residir físicament a un local del país. Podríem adaptar el model creat per Estònia a Andorra.