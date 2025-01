Col·laboració pragmàtica

Creat: Actualitzat:

El 2025 comença amb una oportunitat per reflexionar sobre com afrontem alguns dels reptes socials com a país. Creu Roja Andorrana ens dona un exemple clar de com la col·laboració entre institucions, empreses i la societat pot transformar realitats i oferir respostes efectives a les necessitats més urgents.

Els projectes emblemàtics que lidera enguany, com ara l’hotel social o el nou centre de dia, no són només solucions concretes per a col·lectius vulnerables, sinó que representen un model d’innovació i compromís. Aquests espais posen les persones al centre i ens recorden que garantir la dignitat humana no és només un acte solidari, sinó una responsabilitat compartida.

És important destacar la implicació dels comuns. Com a administracions més pròximes al ciutadà, tenen un paper clau per aportar espais i recursos que permetin l’atenció adequada a la gent gran, tal com van acordar al pla nacional d’atenció sociosanitària, que cal actualitzar aquest any de manera conjunta amb el Govern. Les necessitats d’atenció continuaran creixent en un futur pròxim, sense cap dubte. No tan sols per l’envelliment de la població, que ens aboca a una dependència més elevada, sinó també per la cronificació de malalties i l’augment dels problemes cognitius i la creixent soledat que afecten tots els sectors de la població. És imprescindible, doncs, disposar de projectes consistents i una planificació compartida entre el sector públic, privat i el tercer sector.

Aquesta mena d’iniciatives són un exemple pràctic de com afrontar les necessitats socials amb eficàcia. La col·laboració publicoprivada no tan sols genera millors resultats, sinó que també assegura solucions més adaptades i sostenibles. És aquest camí el que hem de seguir per garantir que les respostes als reptes socials del país siguin realistes, concretes i orientades al futur.