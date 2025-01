Creat: Actualitzat:

Reunits a Barcelona, representants de sindicats de tot el món, companyes, companys, germanes i germans, camarades de lluita, hereus d’un llegat de lluita, resistència i avanços, conscients i compromesos amb les batalles que encara hem de lliurar en un món cada vegada més desigual, i refermant el nostre compromís amb els principis de solidaritat, justícia social i dignitat humana. Una renovació profunda de la governança mundial basada en el principi de solidaritat entre iguals, que retorni el poder als pobles i restableixi la democràcia, el diàleg i la justícia, donant lloc així a un nou model de governança global que situï les organitzacions sindicals de classe en el centre de la presa de decisions i estableixi, per tant, regles justes de comportament social, polític i econòmic destinades a aconseguir el benestar col·lectiu, la justícia social i amb ambdues la pau. Exigim un món on la democràcia i els drets humans no siguin un luxe, sinó un dret protegit; raó per la qual exigim institucions enfortides amb capacitat real per actuar enfront de les violacions de drets, així com una governança transparent i participativa. Exigim que el principi de la justícia social regeixi les polítiques econòmiques i socials. Demandem una fiscalitat justa, consistent i transparent que, a més de redistribuir la riquesa, ampliï la protecció de la classe treballadora. Exigim treballs decents i assegurances. Treballs amb salaris justos, protecció social i drets laborals universals, entre els quals es troben els sindicals, com ara la llibertat sindical, la protecció del dret de sindicació i la negociació col·lectiva. Exigim un compromís real amb el medi ambient. Un compromís basat en les inversions en energies netes que no sacrifiqui les comunitats treballadores, i en polítiques d’ocupació que mitiguin l’impacte del canvi climàtic; aconseguint així garantir la nul·la pèrdua de llocs de treball. Exigim la inclusió de les persones i els i les treballadores en la societat i en els centres de treball, amb la finalitat d’erradicar totes les formes de discriminació negativa, qualssevol que siguin els seus orígens.