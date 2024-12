Creat: Actualitzat:

En plenes dates nadalenques és quan traiem a relluir tots els nostres bons desitjos i bondats, no voldria posar el punt discordant amb aquest article i ni de bon tros donar classes d’humanitat a ningú, però és ben cert que no tothom és feliç sigui pel que sigui en aquests dies en què sembla que tot és pau i felicitat, potser ara seria també el moment d’atrevir-se a trencar amb el calendari oficial, sent nosaltres els que marquéssim les dates veritablement importants, convocant un aperitiu informal o un berenar a deshora amb qui de debò voldríem està aquests dies, sense formalismes ni obligacions, la improvisació també pot venir acompanyada d’una estona de plaer compartit sense cap mena d’obligació, només cal la companyia desitjada i no la impostada.

L’altre dia mentre escoltava la ràdio vaig sentir una definició del Nadal que deia que era l’època de l’any de la felicitat, es respira per tot arreu, a la feina, als carrers, a les cases, la veritat que em va fer pensar per què hem de ser feliços per força durant aquests dies? I què passa la resta de l’any? I si a mi és una època que no m’agrada, he de fingir felicitat?

La felicitat no es pot forçar, encara que sigui Nadal, i no cal sentir-se rar pel fet de no mostrar alegria i felicitat en aquestes dates, en què semblaria que hauríem de tenir una obligació, una obligació creada per la nostra societat i la nostra cultura, d’haver de viure emocions positives, de fer regals, de reunir-nos sí o sí, d’estar contents, de posar un arbre de Nadal a casa, i tantes altres obligacions creades que poden provocar un efecte contrari al desitjat. I potser no us heu adonat que cada vegada hi ha més famílies retocades amb Photoshop i fent postures per fer veure que són molt felices, perquè ho podem transmetre tot a través de les xarxes socials.

En quin moment hem perdut l’essència real i el significat concret d’aquestes festes nadalenques?