Geni narcisista al DOGE

Elon Musk és, aquests dies, simultàniament l’home més ric del món, però també aquest home incòmode que anhela l’atenció allà on va. El CEO de Tesla i Space X val uns quatre-cents vuitanta-sis mil milions de dòlars. La seva riquesa es va disparar de nou, al novembre, quan va invertir 240 milions per ajudar el seu nou amic Donald Trump a ser elegit. El resultat? Els inversors preveuen que Musk es beneficiarà enormement de formar part de l’equip Trump, i han portat la capitalització de Tesla a màxims històrics: s’ha doblat la fortuna del seu fundador. No content de dirigir el departament d’eficiència (DOGE) del govern de Trump, que Musk va anomenar per la seva criptomoneda favorita, Musk va quasi tancar el govern dels Estats Units divendres. El governador McGovern va dir ahir que els seus col·legues republicans al Congrés van cedir a les demandes de Musk, i van enfonsar un projecte de llei de finançament del govern bipartidista que hauria limitat les inversions de les empreses americanes a la Xina, amb l’objectiu de reforçar la competitivitat de l’economia nord-americana. Per què? Perquè Tesla va construir una planta de bateries a la Xina, que serà clau per al futur de l’empresa. Per què necessita, l’home més ric del món, enriquir-se encara més a costa de posar en risc el lideratge del seu país en IA i tecnologia d’autoconducció? Perquè Musk, ara, aspira a tenir poder polític, però sense l’esforç de presentar-se a eleccions. A més, Musk “regala” consells a la resta del món sobre quines polítiques s’han d’adoptar en aquests països llunyans. “Només l’AfD pot salvar Alemanya”, va escriure divendres, tot i que alguns periodistes alemanys acusen l’AfD de ressuscitar la ideologia nazi. Aquest partit d’extrema dreta, que promociona posicions populistes i antiimmigrants, “Alemanya primer”, ha aconseguit un suport creixent. Per exemple, el metge saudita, resident a Alemanya, que divendres va atropellar 210 persones i en va matar almenys cinc, s’havia convertit recentment en un islamòfob, declarant la seva admiració per l’AfD i Musk. Musk no aguantarà com a tsar del DOGE molt de temps. Quan Trump es cansi de compartir protagonisme amb aquest multimilionari incòmode, Musk tornarà a ser, sense més ni més, l’home més ric del món. No dono gaires possibilitats al bromance Musk-Trump de durar, per al relleu de la resta del món. Un sol pervertit narcisista al govern nord-americà ja és moltíssim.