Una economia més productiva I

Creat: Actualitzat:

Per assolir la llibertat, la igualtat i el benestar, necessitem models econòmics que promoguin el talent, el mèrit i l’esforç. La política ha d’anar lligada a models productius realistes i sostenibles.

Proposaria 10 accions concretes per fomentar un model econòmic més productiu:

1. Augmentar el salari mínim. Si els salaris són més elevats, es promouran negocis amb més marge i oferta de qualitat.

2. Dedicar els ingressos de la taxa turística a elevar la qualitat de l’oferta turística i comercial en lloc de gastar-los en promoció. Es podria dedicar a la formació del personal, a finançar estàndards de qualitat i adopcions tecnològiques a les empreses turístiques i comercials.

3. Establir un ampli i ambiciós sistema de formació professional dual. A Alemanya o a Suïssa ha sigut un dels pilars de l’èxit del seu model productiu. Es basa en un sistema de formació professional que es fa a l’aula i alhora d’aprenent treballant en una empresa real.

4. Invertir fortament en la recerca en tres sectors clau: recerca mèdica, construcció sostenible i energies renovables. Podem trobar un àmbit d’especialització com a país gràcies als professionals i empreses que ja tenim al sector públic i privat i coordinant bé el finançament i els programes públics d’R+D.

5. Cal un sistema d’immigració que promogui el talent. Es podrien establir quotes especials de talent a persones de tot el món que tinguin professions i oficis que siguin de l’interès d’Andorra. Es pot tractar tant d’un metge o un programador de software com d’un pagès o una modista.

6. Crear un fons públic i privat per finançar projectes estratègics. Bancs, family offices i sector públic es podrien unir per crear un fons d’inversió andorrà en nous projectes empresarials de valor. Aquest fons d’inversió finançaria projectes d’alt impacte. S’atorgaria el finançament a canvi d’entrar com a accionista i membre del consell de les noves empreses.