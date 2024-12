La paciència

Creat: Actualitzat:

I tu?

Què et costaria més dir si anessis al programa del Broncano?

El que folles o els diners que tens al banc?

Si ets andorrà i polític sembla que la majoria, tots potser no, triarien exposar la seva vida sexual abans de confessar els diners que tenen al banc i el seu patrimoni. Hi ha un organisme que penja del Consell d’Europa i que es diu GRECO (com el pintor) que recomana fer allò de la declaració de béns perquè així, si això se sap, els ciutadans tindran una eina més per definir si creuen que un servidor públic és honrat o no. Si posem, per exemple, que tens 4 negocis d’observació i anàlisi de la reproducció de l’estornell comú i el Govern construeix 4 miradors que alimenten aquest sector, potser no queda gaire bé que tu siguis secretari d’estat d’ornitologia. I per això aquests del GRECO volten per Europa recomanant que se sàpiga quins interessos tenen els polítics que ens governen. Més que res perquè així potser sabríem, que segur que no passa, si alguns dels que porten anys xiulant davant l’especulació immobiliària ho fan perquè no se n’han adonat, que seria greu, o perquè convé als seus negocis, que seria molt greu. Però bé aquests del GRECO ho deuen dir per altres llocs d’Europa perquè segur que a nosaltres això no ens deu passar. Perquè aquesta deu ser l’explicació per ignorar reiteradament la recomanació que ens fan al respecte des de fa anys. Això sí, cada cop que venen els del GRECO fem un comunicat dient que progressem adequadament però si ens demanen com està allò de la declaració pública de béns dels polítics contestem que si no plou, plourà.

No tinc cap problema que al país manin persones que estiguin forrades de pasta. Fins i tot això pot tenir la seva part bona perquè tindran menys temptació de posar la mà a la caixa. Amb el que tinc problema és que manin persones que puguin tenir la temptació de pensar que els que som fora del seu cercle som idiotes. Potser una mica ho som però no del tot, el tema aquí és fins on ens durarà la paciència.