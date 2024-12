Andorra-UE: Debat al COEA

Creat: Actualitzat:

L’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea és, sens dubte, un dels temes més rellevants del moment. Aquest pacte busca obrir les portes del mercat interior europeu a Andorra, harmonitzant normatives i facilitant la lliure circulació de mercaderies, serveis i capitals. Una oportunitat que podria consolidar la nostra economia i alhora projectar el país cap a una major competitivitat i estabilitat internacional.

No obstant això, adaptar-se a aquest marc europeu suposarà reptes importants: des d’ajustaments normatius fins a esforços per part de les empreses i els professionals locals. Però el que és clar és que, més enllà d’aquests costos inicials, els beneficis potencials a mitjà i llarg termini semblen pesar més. Una Andorra més forta i resilient no només ens beneficiarà avui, sinó que garantirà millors oportunitats per a les generacions futures.

Per tal d’ajudar els ciutadans a formar-se una opinió ben informada, el Col·legi d’Economistes d’Andorra organitza el pròxim 12 de desembre del 2024 una conferència al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Moderada per Ignasi de Planell, aquest debat comptarà amb veus de renom en aquest tema. Entre els defensors de l’acord trobem Gilbert Saboya, Maria Cosan i Ramon Tremosa, que destacaran els avantatges de la integració europea. Per altra banda, ponents com Pol Bartolomé, Albert Gomà i Joan Carles Rodríguez Miñana plantejaran els possibles inconvenients i riscos. A més, aquesta trobada permetrà conèixer en profunditat els aspectes més tècnics i escoltar les experiències d’altres països que ja han enfrontat processos similars.

L’acte és gratuït i obert a tothom, una oportunitat única per escoltar opinions diverses i decidir, amb criteri propi, què representa aquest acord per al futur d’Andorra. Participar en aquest debat no només ens ajuda a comprendre el present, sinó també a construir el país que deixarem als nostres fills.