Abandonar X

Creat: Actualitzat:

Recentment, alguns mitjans de comunicació han decidit abandonar la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter. És el cas de diaris com La Vanguardia o The Guardian. Les raons que han portat a aquesta decisió són la proliferació de missatges d’odi que vulneren els drets humans i l’augment de la desinformació. Des que l’empresari Elon Musk va adquirir la plataforma, aquesta ha experimentat nombrosos canvis controvertits, com ara la reducció massiva de la plantilla o la supressió del departament de moderació de continguts. A més, els algoritmes de la xarxa han afavorit l’augment de discursos discriminatoris, la difusió de teories conspiratives i la propagació de notícies falses. La recent designació de Musk com a director del nou departament d’eficiència del govern dels Estats Units ha incrementat encara més les preocupacions sobre la direcció que pren X i la seva influència en el discurs públic.

Els motius per abandonar la plataforma són justificats. Tot i això, considero que l’estratègia emprada per aquests diaris no és la millor solució per combatre la desinformació, una problemàtica present a totes les xarxes socials. A l’era digital, els mitjans no poden plantejar-se no estar presents en aquests canals. La solució requereix un enfocament global que impliqui governs, mitjans de comunicació i cada individu. És imprescindible una regulació efectiva de les plataformes digitals per evitar la propagació de discursos tòxics. També cal donar suport als mitjans de comunicació fiables que publiquin només informació contrastada i rigorosa, garantint un periodisme de qualitat. Però, sobretot, necessitem la responsabilitat individual, adoptant una actitud crítica davant de tota notícia. Això implica partir de la premissa que qualsevol informació pot ser falsa fins que no es demostri el contrari, verificar sempre les fonts i denunciar els continguts falsos. Només així podrem fer front a aquest repte.