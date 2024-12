97 columnes

Creat: Actualitzat:

Comparteixo avui amb tots vostès el meu darrer article d’opinió en aquesta secció del Diari d’Andorra. Són força els anys que porto amb aquesta col·laboració i agraeixo que se m’hagi donat la possibilitat d’expressar-me i de compartir idees i reflexions amb els lectors. Gràcies pel vostre temps. Han estat columnes en què he anat desgranant –amb més o menys encert– assumptes, qüestions i matèries que m’ocupaven i preocupaven. He reflexionat sobre la reforma del sistema sanitari, la cultura i la preservació del nostre patrimoni cultural, la desafecció política i populismes, la participació ciutadana, la igualtat, el dret a la interrupció de l’embaràs, la religió i el laïcisme, la governança de les institucions, la tecnocràcia versus política, la funció pública, l’accés a la informació i transparència, el desenvolupament i creixement, la salut mental, la transformació digital, el nou contracte social, la immigració, l’edatisme i la mentoria, la prostitució, la recerca, etc. Si em pregunteu els motius d’aquesta decisió, reconec un cert cansament i també un cert disgust en veure com la desinformació, les fake news i els missatges d’odi campen de forma imparable per la xarxa i els mitjans de comunicació digitals. Fa temps que sabem que representen una amenaça global per a la democràcia i la llibertat, però costa fer-hi front. Cal treballar plegats en empreses tecnològiques, institucions i mecanismes de verificació de notícies amb la participació de periodistes i la societat civil. És necessari fomentar les habilitats de pensament crític que ens capaciten per identificar, dispersar i desacreditar la desinformació i possibilitar debats i diàlegs constructius. Moltes vegades compartim notícies o missatges que ni tan sols hem llegit. Com a ciutadans, tenim un recurs fantàstic a les mans: no compartir res sense tenir el convenciment de la seva veracitat, trencar la baula i denunciar que la informació és falsa.