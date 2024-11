La UE i la IA

Creat: Actualitzat:

Dijous, a la sessió parlamentària de control al Govern, el debat per l’acord d’associació va tornar a ser el protagonista. Interessant l’entrada a parlar de la intel·ligència artificial com a mitjà per accedir millor a tota la informació. Cal posar sobre la taula una realitat innegable: la IA és tan bona com les dades amb què l’alimentem i les respostes, tan bones com les preguntes que li fas. Ho he comprovat personalment amb eines com ChatGPT: si li demanes avantatges sobre l’acord, te’ls exposa; si li demanes desavantatges, també te’ls proporciona. Tot depèn del context i de l’enfocament. Però el més important, i sovint oblidat, és preguntar a la IA sobre les fonts d’on extreu la informació i si l’ha contrastat amb tota la documentació (annexos inclosos). A més, hem de recordar que la IA no és infal·lible ni està exempta de biaixos –el biaix de gènere, per exemple, és molt alt, però això ho deixem per a un altre dia– i mai pot substituir el judici crític humà. En aquest sentit, és essencial tenir clar que la IA no prendrà cap decisió sobre l’acord d’associació. La decisió serà dels ciutadans andorrans, i només podrem prendre-la de manera informada si som capaços d’aplicar sentit comú, fer una bona lectura de les dades disponibles i plantejar les preguntes adequades. El repte que tenim al davant és doble. Per una banda, podem utilitzar eines com la IA per estar informats, però sense delegar-hi la responsabilitat. D’altra banda, cal que fem un esforç col·lectiu per entendre que el debat sobre l’acord d’associació no pot quedar reduït a una llista d’avantatges i inconvenients. Es tracta de fer una lectura global, de país, tenint en compte les nostres opcions reals dins del context europeu i en un entorn geopolític marcat per dos grans gegants com Espanya i França. Aquests països ja prenen decisions avui que ens impacten, i és evident que ho continuaran fent en el futur. La pregunta, doncs, és clara: volem tenir l’opció de dir alguna cosa, o no? La IA pot ser una eina valuosa en aquest camí, però mai no substituirà la necessitat de diàleg, reflexió i anàlisi col·lectiva. És només amb aquestes eines que podrem prendre decisions que responguin als interessos d’Andorra i del seu futur a Europa.