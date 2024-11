Trump i l’educació

Creat: Actualitzat:

Les iniciatives de Trump com a futur president dels Estats Units són molt controvertides com, per exemple, la imposició d’aranzels comercials, la reducció dels impostos, les deportacions massives d’immigrants il·legals o la política mediambiental contrària als acords climàtics. En l’àmbit de l’educació, les seves promeses electorals tampoc estan lliures de polèmica. Trump vol eliminar el que anomena “adoctrinament progressista de les esquerres”, referint-se a polítiques que promouen la igualtat de gènere i racial. Amb l’objectiu de reduir la despesa pública, pretén suprimir el departament d’Educació i transferir les competències educatives als estats. També promet augmentar els drets dels pares, donant-los la possibilitat d’influir en els continguts curriculars. A més, vol promoure una educació patriòtica i introduir les pregàries a les escoles. També, vol reduir el finançament a aquelles escoles que exigeixen vacunes com a requisit per a la matrícula.

Fer política amb l’educació mai ha estat un camí efectiu per garantir la qualitat. A més, les promeses del futur president presenten, des del meu punt de vista, uns riscos significatius. Amb la descentralització de les polítiques educatives no es podran garantir uns estàndards mínims, fet que podria augmentar les desigualtats entre els estats i afectar, principalment, les comunitats més vulnerables. La reducció del finançament també pot impactar negativament en la qualitat i l’equitat del sistema educatiu, així com limitar els recursos necessaris per incorporar projectes com la innovació educativa o l’atenció a alumnes amb necessitats especials. Pel que fa als currículums, eliminar continguts sobre racisme o polítiques de gènere podria debilitar els drets dels ciutadans i provocar un retrocés cap a valors tradicionals que posin en risc la igualtat social. L’educació és només una de les moltes incògnites que planteja aquest segon mandat de Trump.