Aquest és el món que tenim

...fanatisme, idolatria, desfici, deliri, trastorn, psicosi: alienació de la ment.

Joe Biden, Benjamin Netanyahu, Vladímir Putin, Xi Jinping, Javier Milei, etc.

Israel, Gaza, Palestina, Cisjordània, Unió Europea, Rússia, Estats Units d’Amèrica, Ucraïna, Etiòpia, Iemen, Aràbia Saudita, Iran, Turquia, Armènia, Burkina Faso, Xina, Japó, Qatar i unes quantes dotzenes més...

Baralla, conflicte, batussa, litigi, disputa, lluita, conflagració, enfrontament, confrontació, hostilitat, guerra, mort, morts, uxoricidi, carnisseria, crim, crims: matança, extermini, destrucció, ruïna, genocidi, colonització.

Transparència, informació, desinformació, mentides, falses veritats, publicitat, propaganda, esponsorització; sondejos, enquestes, escrutinis, eleccions, falsificacions.

Terrorisme. Exèrcit d’alliberament nacional. Exèrcit de defensa de la sagrada unitat. Milícies.

Estudis, recerca i prospecció, exàmens. Història.

Nacionalisme: els nostres valors, la negació dels nostres valors, la defensa dels nostres valors; religiositat: cristianisme, islamisme, judaisme, budisme, taoisme, hinduisme, ateisme...

Talibanisme, fonamentalisme; extremismes de tota índole; armes, municions, mercat negre i mercat tout court, la pela, l’euro, el dòlar, el ien, el renminbi o el iuan, la rupia, el rial, la cocaïna, l’heroïna, la metadona; drogues sintètiques de qualsevol tipus de composició...

Transferències bancàries. Targetes de crèdit. Bitcoins. Abundància. Passar gana. Rics més rics. Pobres més pobres.

Tothom sap que els cotxes han de ser elèctrics per preservar el medi.

I que els coets espacials per anar a fer turisme astral no provoquen cap tipus de pol·lució; de la mateixa manera que, com no entendre que es fonguin les glaceres dels pols no és dolent: tindrem més aigua dolça!

Mitjans d’informació i xarxes, dites socials i lliures!