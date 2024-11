La malícia està de moda

Creat: Actualitzat:

Quan les notícies sobre els judicis a Trump van anar seguides a les de Trump com a candidat a la presidència dels Estats Units, molts érem els que crèiem que no podia guanyar les eleccions un altre cop, i menys tenim una condemna ferma. Les enquestes, a més, donaven força a les nostres esperances i encara recordo quan a finals d’octubre, la CNN i el New York Times, entre d’altres, difonien les estimacions de vot, que donaven un 49,2% a la vicepresidenta Harris i un 48,3% a l’expresident Trump. I encara que la diferència de vots no fos significativa, el nostre sentit comú ens deia que era del tot impossible que una dona com Harris pogués ser vençuda per algú com Trump.

I ja ho tenim, Trump s’ha convertit en el primer president amb una condemna que evidentment no complirà gràcies a una antiga prohibició federal de processar un president. I ara ens adonem de com en vam ser, d’ingenus, en pensar que un dels països més racistes del món donaria la presidència a una dona no caucàsica, tot i que aquesta classificació racial sigui obsoleta. I després de la incredulitat, acabes dient en veu baixa “ja s’ho faran”.

Però comences a recordar les paraules de l’humorista Mauro Entrialgo en la presentació del seu llibre Malismo. La ostentación del mal como propaganda, en què reflexiona sobre com, cada cop més, accions tradicionalment reprovables es converteixen en propaganda per aconseguir un benefici social, electoral o comercial. És com si actuar malament socialment tingués premi en comptes de ser rebutjat.

I això sí que fa por. I fa por que la gent no reprovem la mala educació en persones que han de donar exemple, que ens faci gràcia que un futbolista famós no pagui els impostos, i fa molta por que algú faci negoci amb el mal dels altres. Perquè sigui ara el cinisme de Mazón o més endavant Trump, a cap d’ells, encara que practiquin la malícia, no se’ls demanaran responsabilitats, tot es limitarà a l’habitual comissió d’investigació.