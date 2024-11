Tresors per a l’ànima

Creat: Actualitzat:

“Les persones vitamina connecten amb el millor que tenim, potencien les nostres idees, obren el nostre cor, radien entusiasme i cada conversa o activitat amb elles ens aixeca l’ànim. La seva alegria és contagiosa, tenen una capacitat desbordant per fer somriure, per donar-li la volta a la truita, per mirar el costat bo de les coses. Són un tresor amb cames per al nostre equilibri emocional en qualsevol moment i circumstància? Si coneixes una persona així, mima-la, doncs et transmetrà pau quan estiguis en guerra.”

Aquest paràgraf de Marian Rojas Estapé del seu llibre Troba la teva persona vitamina tanca l’essència del que significa tenir algú que ens revitalitza amb cada trobada. En un món cada cop més fugaç i ple de relacions superficials, les persones vitamina són autèntics oasis de calma i fortalesa.

No tan sols ens ofereixen suport; van més enllà. Saben transformar moments difícils en ensenyaments i fan que fins i tot els dies grisos tinguin matisos d’esperança. Són capaces d’irradiar llum sense apagar la nostra. La seva màgia rau en l’autenticitat, en la seva capacitat per fer-nos sentir compresos i valorats. Mentre la societat s’afanya a mirar cap a l’exterior, aquestes persones tenen el do de fer-nos mirar cap a dins del nostre propi ésser.

Potser la qualitat més sorprenent d’una persona vitamina és la seva habilitat per romandre indestructible davant les tempestes emocionals. Són refugis que aporten pau en temps de guerra interna. Ens ajuden a recobrar l’equilibri, a recordar les nostres fortaleses i, sobretot, a cultivar l’esperança.

En un món on l’estrès i l’ansietat sembla multiplicar-se, les persones vitamina són una reserva d’alegria i calma. Són una invitació constant a no rendir-nos i a trobar bellesa fins i tot en el dolor. Cuidar-les, agrair-los i nodrir aquestes relacions és també tenir cura de la nostra pròpia ànima. Perquè a l’abraçada sincera d’una persona vitamina resideix, potser, l’alleujament més pur i necessari.