Convidats polèmics

Ja fa uns quants anys que Andorra ha obert les portes a tota mena de youtubers, influencers o creadors de contingut, i tot i que en cap moment m’agradaria posar tothom en el mateix sac, cal ser conscients que la imatge que han donat i continuen donant del país no és sovint ni la més adequada ni la més desitjada. En efecte, a més d’associar el Principat amb la problemàtica de la fugida d’impostos, ja que la major part busquen evitar les càrregues impositives dels seus països d’origen, també mostren amb els seus cotxes de luxe i les seves cases de pel·lícula una visió d’Andorra molt esbiaixada i totalment desconnectada de la realitat social del país.

Aquesta visió que es transmet del país, molt idealitzada i centrada en el luxe i el consumisme, no representa ni de bon tros la vida quotidiana de la major part dels habitants d’Andorra. I si ens centrem en l’actitud o les declaracions d’alguns d’ells, anem de mal en pitjor.

Què dir de personatges públics que no tenen cap mena de mirament en el moment de justificar que aparquen el seu cotxe de luxe en una plaça per a minusvàlids argumentant que millor pagar una multa que una reparació, ja que quan no ho fan els altres cotxes els fan malbé la carrosseria? O del personatge que apareix en un reportatge televisiu espanyol per explicar que si ha vingut al nostre país és per evitar pagar impostos a Espanya?

I de l’altre que s’enorgulleix de tenir un negoci fructuós que consisteix a gestionar comptes eròtics de dones a Onlyfans i que si aquestes poden ser menors, millor que millor? Cal ser conscients que aquestes persones, ultramediatitzades, fan visible el nostre país a l’estranger mil vegades més que qualsevol campanya publicitària de Govern. I que en la major part dels casos aquesta propaganda té l’efecte contrari de qualsevol promoció turística, ja que dona una imatge poc realista i força negativa del nostre país.