IA: eina o amenaça?

La intel·ligència artificial (IA) ja forma part de les nostres vides, amb un impacte innegable en l’economia i el mercat laboral. Tot i això, la IA continua sent desconeguda per a gran part de la població, que sovint la mira amb respecte o amb una certa por irracional. La IA ha arribat per canviar profundament el nostre dia a dia.

Encara que la IA és amb nosaltres des de fa anys, la seva popularització es va accelerar a finals de 2022 amb l’arribada de models com ChatGPT, que permeten interactuar de manera directa. Tot i aquest accés obert, encara hi ha barreres a l’ús generalitzat. Només un 40% de les persones diu haver provat ChatGPT, i només un 5% usa la versió de pagament. Això contrasta amb serveis com Netflix, on la gent està disposada a pagar pel lleure, però no per eines que representen el futur.

Ens trobem en el primer grau de desenvolupament de la IA, però els líders tecnològics preveuen que en pocs anys conquerirà el terreny físic, amb robots fent tasques manuals. La clau per aprofitar aquest avenç és formar-se en aquesta nova tecnologia.

La societat es divideix en dos corrents de pensament: els que creuen que la IA revolucionarà el món i els que pensen que aviat tocarà sostre. Sigui quina sigui la veritat, fins i tot si només augmenta la productivitat, la IA ja representa un gran avantatge competitiu per a qualsevol empresa, però només es pot aprofitar amb coneixement i formació.

Una darrera reflexió: el Premi Nobel de Física de 2024 ha estat atorgat a John Hopfield i Geoffrey Hinton per crear la base de la IA, fent que les màquines “aprenguin a pensar”. Amb aquest reconeixement, la pregunta és clara: hem de formar-nos sobre IA? El seu impacte és inqüestionable, i la millor manera d’enfrontar aquesta nova realitat és a través de la formació. La decisió de veure la IA com una oportunitat o una amenaça depèn de cada persona, però la invitació a aprendre’n hauria de ser universal.