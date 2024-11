Condol sindical

Creat: Actualitzat:

La Unió Sindical d’Andorra ha traslladat tot el seu suport i solidaritat a les persones treballadores dels serveis públics, que ho han donat tot, de la Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa.

Tot i que alguns al nostre país, com a la resta d’Europa, qüestionen el paper dels serveis públics. Sense aquests, no sé com hauríem pogut fer front a una desgràcia com aquesta.

De la mateixa manera, ens dirigim a les famílies de les persones mortes i desaparegudes a causa de la dana, que ha assolat aquestes zones. Tot el nostre afecte, la nostra solidaritat i el nostre condol.

Són situacions realment dramàtiques i costa molt tenir paraules per poder definir el sentiment de persones que fa uns dies s’acomiadaven dels seus éssers estimats i aquest episodi se’ls ha emportat.

D’altra banda, cal remarcar la necessitat que té aquest món de treballar a fons en tots els temes que tenen a veure amb el canvi climàtic. El canvi climàtic és una realitat. Ho veiem cada dia.

De vegades a petita escala i de vegades en una escala catastròfica, com hem vist. Necessitem que els serveis públics, els serveis d’emergència, la resposta que hàgim de donar als ciutadans i les ciutadanes sigui d’acord amb aquests moments.

Segons el nostre punt de vista, això es pot millorar substancialment. Les alertes cal respectar-les i tenir-les en compte des del primer moment i cal tenir instruments per poder fer front a aquestes situacions.

Aquest episodi no pot acabar amb el condol a les famílies i el nostre suport als serveis públics, sinó que ens ha de servir de reflexió per prendre mesures contra el canvi climàtic i les mesures necessàries perquè quan passin aquest tipus de desgràcies tinguem prou mitjans. És una previsió que hem de fer tots plegats.