Halloween i Tots Sants

Amb el Nadal a la cantonada trucant a la porta ens arriben els panellets, les castanyes, els moniatos, els ossos de sant i moltes altres tradicions pròpies o importades. Ara bé, cada lloc té els seus costums. En el cas de commemorar la mort o recordar els éssers estimats que ja no es troben entre nosaltres, les tradicions són moltes i variades però el que tenim en comú, això sí, és l’ època de l’ any, encara que el dia canvia de les unes a les altres. El Dia de Tots Sants se celebra l’1 de novembre i el Dia dels Morts, el 2 del mateix mes, però sens dubte la festa més coneguda és la que cobra cada vegada més protagonisme cada 31 d’ octubre, és a dir, Halloween.

La celebració més arrelada a la nostra cultura, però, és Tots Sants, que ret homenatge no només a tots els sants que han existit al llarg de la història, sinó també a tots aquells éssers estimats que ja no es troben entre nosaltres, una celebració molt familiar i un dia per acudir als cementiris i dedicar temps al record dels que ens han deixat. Embellir tombes, nínxols i panteons amb flors són alguns dels ritus associats a aquesta celebració.

Entre altres tradicions arrelades a aquesta data, hi ha la dels bunyols, els panellets, els ossos de sant, els moniatos, i com no, també les castanyes són les protagonistes.

I finalment tenim la internacionalment coneguda festa de Halloween, una contracció de la frase “All Hallows’ Eve”, que significa “Vespre de Tots els Morts” i que té lloc el 31 d’octubre. Els celtes creien que durant aquell vespre les portes de l’altre món quedaven obertes i durant unes hores les ànimes dels morts podia visitar el món dels vius i es creu que les disfresses tenebroses tindrien com a missió espantar aquests fantasmes. Una de les tradicions més conegudes d’aquesta celebració és el famós “truc o tracte” i el benefici que obtenen els nens a canvi de no fer cap trastada és tota mena de dolços i llaminadures.